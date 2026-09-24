Iran War: ईरान को यूरोप की सीधी चेतावनी, कहा- हॉर्मुज में हमले बंद करो और परमाणु सहयोग पर बात शुरू करो

यूरोपीय संघ अब कूटनीति के जरिए स्थिति सुधारने की कोशिश में लगा है। कोस्टा के इस बयान से साफ है कि यूरोप ईरान से ठोस कदम की उम्मीद कर रहा है। हॉर्मुज की सुरक्षा, पड़ोसी देशों पर हमले बंद होना और परमाणु सहयोग फिर से शुरू होना इन तीन मुद्दों पर जोर दिया गया है।