24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Iran War: ईरान को यूरोप की सीधी चेतावनी, कहा- हॉर्मुज में हमले बंद करो और परमाणु सहयोग पर बात शुरू करो

Iran Europe warning: ईरान को यूरोपीय परिषद अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा की सीधी चेतावनी: हॉर्मुज स्ट्रेट में हमले बंद करो, पड़ोसी देशों पर हमले रोको और आईएईए के साथ परमाणु सहयोग शुरू करो। क्षेत्र में शांति के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 24, 2026

iran-us latest update

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान। (सोर्स-आईएएनएस)

Iran War Latest Update: यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने ईरान को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों पर हमले बंद करो और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह मुक्त करो।

यह बातचीत ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ हुई। कोस्टा ने इसे साफ और गंभीर चर्चा बताया। उन्होंने जोर दिया कि क्षेत्र में शांति सिर्फ बातचीत से ही संभव है। कोई और रास्ता नहीं।

हॉर्मुज को लेकर यूरोप चिंतित

बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का महत्वपूर्ण रास्ता है। यहां अगर आवाजाही रुकती है तो पूरी दुनिया के तेल बाजार पर असर पड़ता है। यूरोपीय संघ इसी वजह से चिंतित है। कोस्टा ने साफ कहा कि ईरान को इस जलमार्ग में पूरी आजादी बहाल करनी होगी।

साथ ही उन्होंने ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले तुरंत रोकने की अपील की। क्षेत्र में तनाव बढ़ने से कई देश प्रभावित हो रहे हैं। यूरोपीय नेता मानते हैं कि इन हमलों से स्थिति और बिगड़ सकती है।

परमाणु मुद्दे पर क्या कहा?

परमाणु मुद्दे पर भी कोस्टा ने बात रखी। उन्होंने ईरान से अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के साथ दोबारा सहयोग शुरू करने को कहा। यूरोपीय संघ कूटनीतिक कोशिशों का समर्थन करने को तैयार है।

कोस्टा के अनुसार, संवाद ही एकमात्र रास्ता है जिससे क्षेत्र में टिकाऊ शांति आ सकती है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ सभी चल रही कूटनीतिक कोशिशों का साथ देगा।

खाड़ी देशों में पहले से ज्यादा तनाव

ईरान पर दबाव बढ़ाने वाली यह अपील ऐसे समय आई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव पहले से ज्यादा है। तेल की सप्लाई प्रभावित होने का डर दुनिया भर में महसूस किया जा रहा है।

यूरोपीय नेता चाहते हैं कि ईरान जिम्मेदारी भरा रुख अपनाए। बातचीत में कोस्टा ने यह भी स्पष्ट किया कि संघर्ष सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बातचीत ही है। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति को कहा कि क्षेत्र की स्थिरता सबके हित में है।

यूरोपीय संघ अब कूटनीति के जरिए स्थिति सुधारने की कोशिश में लगा है। कोस्टा के इस बयान से साफ है कि यूरोप ईरान से ठोस कदम की उम्मीद कर रहा है। हॉर्मुज की सुरक्षा, पड़ोसी देशों पर हमले बंद होना और परमाणु सहयोग फिर से शुरू होना इन तीन मुद्दों पर जोर दिया गया है।

ईरान का अमेरिका को 5 दिन का अल्टीमेटम, मोहसिन रेजाई बोले- शर्तें माने बिना न बातचीत होगी, न खुलेगा होर्मुज

ये भी पढ़ें
Iran-US conflict Strait of Hormuz Mohsen Rezaei

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Updated on:

24 Sept 2026 06:48 am

Published on:

24 Sept 2026 06:48 am

Hindi News / World / Iran War: ईरान को यूरोप की सीधी चेतावनी, कहा- हॉर्मुज में हमले बंद करो और परमाणु सहयोग पर बात शुरू करो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

Iran US Conflict: UN में ईरान का दो टूक संदेश: दबाव में नहीं झुकेगा तेहरान, बातचीत का रास्ता फिर भी खुला

Masoud Pezeshkian
विदेश

US China relations: ट्रंप-शी की मुलाकात पर दुनिया की नजर, टैरिफ से लेकर रेयर अर्थ और AI तक अहम मुद्दे

US China summit
विदेश

UN में गूंजा भारतीय सैनिकों का मुद्दा! जेलेंस्की बोले- 51 भारतीयों की मौत, पुतिन को अब रोकना जरूरी

Russia Ukraine war
विदेश

शी जिनपिंग की US यात्रा से बड़े नतीजों की उम्मीद कम, पूर्व अमेरिकी NSA जॉन बोल्टन ने गिनाईं वजहें

xi jinping us visit
विदेश

अपने ही बिछाए जाल में फंसा पाकिस्तान: रक्षामंत्री ने खुद कबूला- आतंकियों को पाला, अब बन गए ‘अनगाइडेड मिसाइल’

terrorism, unguided missile
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.