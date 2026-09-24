US China relations: ट्रंप-शी की मुलाकात पर दुनिया की नजर, टैरिफ से लेकर रेयर अर्थ और AI तक अहम मुद्दे

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका में भव्य स्वागत, photo source@ANI
Xi Jinping US Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन का पुरजोर स्वागत किया। शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। खास बात यह है कि यह यात्रा छह महीने से भी कम समय के भीतर ट्रंप और शी के बीच दूसरी शिखर बैठक है, जो दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है।
इस मुलाकात में ट्रंप और शी के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और समग्र अमेरिका-चीन संबंधों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में बुसान शिखर सम्मेलन में हुआ टैरिफ समझौता नवंबर में समाप्त होने वाला है, ऐसे में इसके भविष्य और मौजूदा चिप निर्यात लाइसेंस पर बातचीत अहम मानी जा रही है।
हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि इसका कोई नतीजा पहले से तय नहीं है। वॉशिंगटन ने रियायतों के बदले दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) के निर्यात नियंत्रण में ढील देने से इनकार किया है, जबकि "गैर-रणनीतिक" वस्तुओं की एक सीमित श्रेणी पर टैरिफ घटाने पर विचार चल रहा है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी इस मुलाकात के केंद्र में रह सकता है। चर्चा में दोनों देशों के बीच नए AI मॉडल के प्रीव्यू और चीनी ओपन-सोर्स सिस्टम की निगरानी जैसे अनसुलझे विचारों पर बात हो सकती है, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने बैठक से पहले किसी ठोस रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया।
इसके अलावा अमेरिका मेक्सिको के कार्टेल तक फेंटानिल बनाने वाले रसायनों की आपूर्ति को लेकर बीजिंग पर दबाव बनाना जारी रखे हुए है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप चीनी जेलों में बंद अमेरिकी नागरिकों का मुद्दा भी फिर से उठाएंगे।
अधिकारियों के अनुसार यह यात्रा ट्रंप की मई में हुई बीजिंग यात्रा के बाद हो रही है, जब शी ने 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में उनकी अगवानी की थी और दोनों नेताओं ने रचनात्मक, रणनीतिक व स्थिर संबंध बनाने पर सहमति जताई थी। अब ट्रंप पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसका जवाब देने की तैयारी में हैं।
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