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US China relations: ट्रंप-शी की मुलाकात पर दुनिया की नजर, टैरिफ से लेकर रेयर अर्थ और AI तक अहम मुद्दे

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका में भव्य स्वागत, ट्रंप-मेलानिया ने जॉइंट बेस एंड्रयूज पर की अगवानी। जानें व्यापार, टैरिफ, दुर्लभ खनिज और AI को लेकर दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर होगी अहम बातचीत।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Sep 24, 2026

US China summit

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अमेरिका में भव्य स्वागत, photo source@ANI

Xi Jinping US Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन का पुरजोर स्वागत किया। शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। खास बात यह है कि यह यात्रा छह महीने से भी कम समय के भीतर ट्रंप और शी के बीच दूसरी शिखर बैठक है, जो दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है।

व्यापार, टेक्नोलॉजी और दुर्लभ खनिजों पर टिकी निगाहें

इस मुलाकात में ट्रंप और शी के बीच व्यापार, टेक्नोलॉजी, महत्वपूर्ण खनिजों और समग्र अमेरिका-चीन संबंधों पर विस्तृत चर्चा होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में बुसान शिखर सम्मेलन में हुआ टैरिफ समझौता नवंबर में समाप्त होने वाला है, ऐसे में इसके भविष्य और मौजूदा चिप निर्यात लाइसेंस पर बातचीत अहम मानी जा रही है।

हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि इसका कोई नतीजा पहले से तय नहीं है। वॉशिंगटन ने रियायतों के बदले दुर्लभ खनिजों (रेयर अर्थ) के निर्यात नियंत्रण में ढील देने से इनकार किया है, जबकि "गैर-रणनीतिक" वस्तुओं की एक सीमित श्रेणी पर टैरिफ घटाने पर विचार चल रहा है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिल सकता है।

AI बन सकता है बातचीत का बड़ा मुद्दा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी इस मुलाकात के केंद्र में रह सकता है। चर्चा में दोनों देशों के बीच नए AI मॉडल के प्रीव्यू और चीनी ओपन-सोर्स सिस्टम की निगरानी जैसे अनसुलझे विचारों पर बात हो सकती है, हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने बैठक से पहले किसी ठोस रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

इसके अलावा अमेरिका मेक्सिको के कार्टेल तक फेंटानिल बनाने वाले रसायनों की आपूर्ति को लेकर बीजिंग पर दबाव बनाना जारी रखे हुए है। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप चीनी जेलों में बंद अमेरिकी नागरिकों का मुद्दा भी फिर से उठाएंगे।

मई की बीजिंग यात्रा के बाद अब वॉशिंगटन में जवाबी मेजबानी

अधिकारियों के अनुसार यह यात्रा ट्रंप की मई में हुई बीजिंग यात्रा के बाद हो रही है, जब शी ने 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल' में उनकी अगवानी की थी और दोनों नेताओं ने रचनात्मक, रणनीतिक व स्थिर संबंध बनाने पर सहमति जताई थी। अब ट्रंप पूरे राजकीय सम्मान के साथ इसका जवाब देने की तैयारी में हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताई डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी गलती, बोले- चीन पर ध्यान दें, भारत के साथ बढ़ाएं रिश्ते

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Updated on:

24 Sept 2026 05:40 am

Published on:

24 Sept 2026 05:40 am

Hindi News / World / US China relations: ट्रंप-शी की मुलाकात पर दुनिया की नजर, टैरिफ से लेकर रेयर अर्थ और AI तक अहम मुद्दे

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