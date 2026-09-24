US China relations: ट्रंप-शी की मुलाकात पर दुनिया की नजर, टैरिफ से लेकर रेयर अर्थ और AI तक अहम मुद्दे

Xi Jinping US Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने बुधवार को जॉइंट बेस एंड्रयूज पहुंचकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीनी फर्स्ट लेडी पेंग लियुआन का पुरजोर स्वागत किया। शी जिनपिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे हैं। खास बात यह है कि यह यात्रा छह महीने से भी कम समय के भीतर ट्रंप और शी के बीच दूसरी शिखर बैठक है, जो दोनों महाशक्तियों के बीच बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता को दर्शाती है।