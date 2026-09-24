Russia-Ukraine War: तुर्की का रूस-यूक्रेन को फाइनल अल्टीमेटम, कहा- काला सागर में जहाजों पर हमले तुरंत बंद करो

तुर्की ने साफ कहा कि काला सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी हैं और दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इससे पहले जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर 'क्राइमियन प्लेटफॉर्म' बैठक में कहा था कि कीव काला सागर में समुद्री युद्धविराम के लिए तैयार है। मिस्र, भारत और तुर्की जैसे देशों के प्रस्तावों पर आधारित ये समझौता हो सकता है।