24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Russia-Ukraine War: तुर्की का रूस-यूक्रेन को फाइनल अल्टीमेटम, कहा- काला सागर में जहाजों पर हमले तुरंत बंद करो

Russia-Ukraine War News: तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने रूस-यूक्रेन को काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। इससे अनाज सप्लाई काफी हद तक प्रभावित हुई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 24, 2026

Black Sea Indian Sailors,

काला सागर। (फोटो- IANS)

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडीमिर जेलेंस्की से साफ कहा है कि काला सागर में व्यापारिक जहाजों पर हमले किसी भी तरह से समझ में नहीं आते। दोनों देशों को तुरंत कदम उठाकर इन हमलों को रोकना होगा।

बता दें कि काला सागर आजकल सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि दुनिया भर के अनाज की आपूर्ति का बड़ा रास्ता भी है। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से व्यापारिक जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इनमें कुछ तुर्की के जहाज भी शामिल रहे हैं, जिनमें नागरिकों की जान भी गई है।

दोनों पक्षों को तुर्की ने भेजा प्रस्ताव

तुर्की सरकार ने दोनों पक्षों को प्रस्ताव भेजे हैं कि ये हमले बंद हों, लेकिन अभी जवाब का इंतजार है। एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देश काला सागर से गेहूं मंगाते हैं। इन हमलों की वजह से सप्लाई मुश्किल हो गई है और दुनिया भर में गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। आम आदमी की थाली पर सीधा असर पड़ रहा है।

तुर्की की मध्यस्थता

तुर्की ने शुरुआत से ही दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखे हैं। नाटो का सदस्य होने के बावजूद उसने रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल होने से इनकार किया है। साथ ही यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन भी किया है और सैन्य मदद भी दी है।

एर्दोगान के कार्यालय के अनुसार, दोनों नेताओं की मुलाकात में तुर्की राष्ट्रपति ने कहा कि वे युद्ध को स्थायी शांति के साथ खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार हैं। सीधी बातचीत फिर से शुरू कराने की कोशिश जारी रहेगी।

'काला सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी'

तुर्की ने साफ कहा कि काला सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम जरूरी हैं और दोनों पक्षों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। इससे पहले जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर 'क्राइमियन प्लेटफॉर्म' बैठक में कहा था कि कीव काला सागर में समुद्री युद्धविराम के लिए तैयार है। मिस्र, भारत और तुर्की जैसे देशों के प्रस्तावों पर आधारित ये समझौता हो सकता है।

2022 में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मदद से काला सागर अनाज पहल शुरू हुई थी। इससे यूक्रेनी अनाज सुरक्षित तरीके से निर्यात हो सका। लेकिन एक साल बाद रूस ने इस समझौते से अलग हो गया। उसका आरोप था कि उसके अपने खाद्य और उर्वरक निर्यात में रुकावटें आ रही हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

24 Sept 2026 11:23 am

Published on:

24 Sept 2026 11:23 am

Hindi News / World / Russia-Ukraine War: तुर्की का रूस-यूक्रेन को फाइनल अल्टीमेटम, कहा- काला सागर में जहाजों पर हमले तुरंत बंद करो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Turkey Iraq Deal: तुर्किये का बड़ा फैसला, इराक को सौंपेगा बशीका सैन्य अड्डा; सिनजार में भी बदलेगा सुरक्षा समीकरण

Erdogan Iraq meeting
विदेश

Xi Jinping Washington Protest: वॉशिंगटन में शी जिनपिंग के खिलाफ जुटेंगे 2 हजार से ज्यादा तिब्बती, जानिए क्या है पूरा मामला

Xi Jinping Washington protest
विदेश

Xi Jinping US visit: वॉशिंगटन पहुंचते ही शी जिनपिंग का बड़ा संदेश, बोले- चीन और अमेरिका प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार बनें

China and US Must Choose Partnership Over Rivalry
विदेश

Xi Jinping: आखिर क्यों अमेरिका पहुंचकर इसी होटल में बार-बार ठहरते हैं शी जिनपिंग? वजह बेहद खास

US China Trade War
विदेश

UNGA Speech: स्पेन ने इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- गाजा में नरसंहार किया, इनके हथियारों पर प्रतिबंध लगना चाहिए

BEJAMIN NETANYAHU
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.