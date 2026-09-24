Xi Jinping Washington Protest: वॉशिंगटन में शी जिनपिंग के खिलाफ जुटेंगे 2 हजार से ज्यादा तिब्बती, जानिए क्या है पूरा मामला

तिब्बती जुटान का नेतृत्व तिब्बतन यूथ कांग्रेस और कैपिटल एरिया तिब्बतन एसोसिएशन कर रहे हैं। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत, स्टूडेंट्स फॉर ए फ्री तिब्बत और तिब्बतन नेशनल कांग्रेस सहित कई संगठन इसके समर्थन में हैं। रैली में त्सेरिंग चोम्फेल, तेनचो ग्यात्सो और तेनजिन नोरबू सहित कई नेताओं के संबोधन की योजना है। उइगर नेता ओमर कनात, हांगकांग की कार्यकर्ता फ्रांसेस हुई, दक्षिणी मंगोलियाई प्रतिनिधि एंगहेबाटू तोगोचोग और चीनी लोकतंत्र समर्थक शेंगचुन ‘सोफी’ लुओ भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं।