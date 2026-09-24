Xi Jinping: आखिर क्यों अमेरिका पहुंचकर इसी होटल में बार-बार ठहरते हैं शी जिनपिंग? वजह बेहद खास

वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल अपनी पुरानी विरासत को संजोए हुए है। लॉबी में काली लकड़ी की नक्काशी, काला संगमरमर, ऐतिहासिक घड़ी और शीशे की अलमारियों में सजे विंटेज बर्तन आज भी इसके शाही अतीत की गवाही देते हैं। यहां की प्रसिद्ध 'पीकॉक एली' कैफे में पुराना वाल्डोर्फ सलाद (सेब, अखरोट और अजवाइन का मिश्रण) आज भी काफी पसंद किया जाता है।

लेकिन इस पुराने अंदाज के बीच एक बड़ा बदलाव भी आया है। नीचे की मंजिल पर स्थित ऑल-अमेरिकन रेस्तरां 'ऑस्कर ब्रैसरी' की जगह अब 'ला शीन' (La Chine) नाम के एक बेहद शानदार चीनी रेस्तरां ने ले ली है, जिसे पेस्टल रंगों के साथ मॉर्डन और शाही लुक दिया गया है।