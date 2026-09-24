Turkey Iraq Deal: तुर्किये का बड़ा फैसला, इराक को सौंपेगा बशीका सैन्य अड्डा; सिनजार में भी बदलेगा सुरक्षा समीकरण

Bashiqa Military Base: उत्तरी इराक में लंबे समय से विवाद का कारण बने तुर्किये के बशीका सैन्य अड्डे को अब धीरे-धीरे इराकी सरकार के हवाले करने पर सहमति बन गई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान तुर्की राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन और इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी की मुलाकात में यह अहम समझौता हुआ। इसके साथ ही सिनजार में इराकी सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने और विदेशी सशस्त्र तत्वों की मौजूदगी खत्म करने पर भी दोनों देशों ने सहमति जताई।