आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भारत ने दुनिया के सामने रखा अपना एजेंडा, उठाए अहम मुद्दे

UN में क्लाइमेट एक्शन और जस्ट ट्रांजिशन पर भी चर्चा हुई। दलेला ने क्लाइमेट अडैप्टेशन की फाइनेंसिंग पर भारत का पक्ष रखा। उन्होंने भारत के अर्ली वॉर्निंग सिस्टम का जिक्र किया। ऐसे सिस्टम बाढ़, चक्रवात और दूसरी आपदाओं से पहले लोगों को अलर्ट करने में मदद करते हैं। दलेला ने कहा कि क्लाइमेट अडैप्टेशन को देश और राज्य स्तर की योजनाओं का हिस्सा बनाना जरूरी है। इसके लिए विकासशील देशों को लगातार और अनुमानित फंडिंग चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस से कमजोर देशों पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए।