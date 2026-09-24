शी जिनपिंग की US यात्रा से बड़े नतीजों की उम्मीद कम, पूर्व अमेरिकी NSA जॉन बोल्टन ने गिनाईं वजहें

US China Relations: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस यात्रा से कोई ठोस नतीजा निकलता है, तो उन्हें हैरानी होगी। बोल्टन ने ANI से बातचीत में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह सोच कि विदेशी संबंधों को नेताओं के साथ निजी रिश्तों के चश्मे से देखा जाना चाहिए, शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे सख्त नेताओं से निपटने में एक गंभीर भूल साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अपने राष्ट्रीय हितों के आगे किसी व्यक्तिगत भावना को हावी नहीं होने देते, जबकि ट्रंप को दिखावे और भव्यता का शौक है।