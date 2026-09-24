अपने ही बिछाए जाल में फंसा पाकिस्तान: रक्षामंत्री ने खुद कबूला- आतंकियों को पाला, अब बन गए ‘अनगाइडेड मिसाइल’

Cross Border Terrorism: आतंकवाद को पाल कर उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान को अब खुद अपने घर में ही घिर गया है। पाक सरकार को अब देश का हाल सीरिया या इराक जैसा होने का डर सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने देश में आतंकवाद के पनपने की बात मानी है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा ने कहा कि ये लोग (लश्कर और जैश के आतंकी) जो हैं, वे हथियार उठाते हैं और हुलिए बदल लेते हैं। कभी अमरीका की जंग लड़ना शुरू कर देते हैं, कभी अपनी जंग लड़ते है और कभी किसी और की। पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया कि देश में आतंकवाद तेजी से पनप रहा है और यह अब खुद पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है।