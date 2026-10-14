SIR प्रक्रिया पर पंजाब में सियासी घमासान, सुनील जाखड़ बोले- कांग्रेस बनी कठपुतली

Punjab SIR Controversy: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस अब कठपुतली बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में SIR प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष की ओर से शुरू किए गए आंदोलन की पोल तब खुल गई, जब पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।