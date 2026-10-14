14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

SIR प्रक्रिया पर पंजाब में सियासी घमासान, सुनील जाखड़ बोले- कांग्रेस बनी कठपुतली

Sunil Jakhar on SIR: पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया का बचाव किया और विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Ashib Khan

Oct 14, 2026

Special Intensive Revision Punjab

BJP नेता सुनील जाखड़ ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Punjab SIR Controversy: पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब कांग्रेस अब कठपुतली बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में SIR प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष की ओर से शुरू किए गए आंदोलन की पोल तब खुल गई, जब पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

हर बूथ के रिकॉर्ड में दर्ज हैं BLA के हस्ताक्षर: जाखड़

इस दौरान बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने दावा किया कि SIR प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र की मतदाता सूची से संबंधित रिकॉर्ड में सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के हस्ताक्षर मौजूद हैं। उनके अनुसार, सभी दलों के प्रतिनिधियों को अनुपस्थित, मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं (ASDD) की सूची सौंपी गई थी।

बीजेपी नेता ने कहा कि संबंधित बूथ पर ASDD सूची में शामिल मतदाताओं की संख्या और अन्य जरूरी जानकारियां भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई थीं। उन्होंने दावा किया कि इन सूचियों की प्राप्ति को स्वीकार भी किया गया है।

कांग्रेस, भाजपा और AAP के प्रतिनिधियों का दिया हवाला

भाजपा नेता ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के साथ-साथ पंजाब कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी (AAP) के बूथ लेवल एजेंट भी शामिल थे। ऐसे में पूरी SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है।

उन्होंने कहा कि यदि प्रक्रिया में कहीं कोई कमी या गलती है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। 

पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाना गलत- BJP

सुनील जाखड़ ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि उसे पहले अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि SIR प्रक्रिया में कोई खामी है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और तथ्यों के आधार पर मुद्दा उठाया जाना चाहिए।

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष

बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एसआईआर को लेकर हुए खुलासे के बाद विपक्ष नेताओं ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। विपक्षी दलों द्वारा सड़क पर इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

Neha Bora Gen Z Movement: जेन-जी आंदोलन से निकली नेहा बोरा की क्या है कहानी? राहुल गांधी क्यों दे रहे तवज्जो

ये भी पढ़ें
Neha Bora with Rahul Gandhi during opposition march

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 01:39 pm

Published on:

14 Oct 2026 01:39 pm

Hindi News / National News / SIR प्रक्रिया पर पंजाब में सियासी घमासान, सुनील जाखड़ बोले- कांग्रेस बनी कठपुतली

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता की हत्या के बाद बवाल, आरोपी की दुकान में लगाई आग; मकान पर चला बुलडोजर

Parvinder Singh Jhota Murder (1)
राष्ट्रीय

वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट, लेकिन राज्यों में कैसे बनेगी बात? कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती

INDIA Bloc Leaders Meeting
राष्ट्रीय

‘छात्रों को बेरहमी से पीटा, पेट और कान के पास आई चोटें’, NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप

NSUI Demands Suspension of Delhi Police Officials
राष्ट्रीय

वैशाली नाव हादसे पर फूटा पप्पू यादव का गुस्सा, बोले- सरकार को कोई मतलब नहीं, विपक्ष भी मर चुका है

pappu yadav vaishali boat accident
राष्ट्रीय

Neha Bora Gen Z Movement: जेन-जी आंदोलन से निकली नेहा बोरा की क्या है कहानी? राहुल गांधी क्यों दे रहे तवज्जो

Neha Bora with Rahul Gandhi during opposition march
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.