चे ग्वेरा से कास्त्रो तक: जिस क्यूबा ने अमेरिका को चुनौती दी, आज फिर ट्रंप के दबाव में क्यों है?



आज चे ग्वेरा के क्यूबा की स्थिति फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन हवाना पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है। सितंबर 2026 में ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा को 'फेल्ड स्टेट' बताया और कहा कि उनका प्रशासन वहां मौजूदा स्थिति में बुनियादी बदलाव चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी क्यूबा में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की जरूरत पर जोर दिया है। हालांकि, ट्रंप ने 26 सितंबर को यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और क्यूबा समझौते तक पहुंच सकते हैं और सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं हवाना का कहना है कि अमेरिका के साथ संपर्क के चैनल खुले हैं, लेकिन फिलहाल कोई औपचारिक बातचीत नहीं चल रही है।