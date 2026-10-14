SIR पर जयराम रमेश के गृह मंत्री अमित शाह से 3 सवाल, बोले- 100 करोड़ भारतीयों को जवाब जानने का हक

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने सवाल किया था कि क्या गुजरात के निकाय चुनावों के नतीजे भी एसआईआर का परिणाम हैं। शाह ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को एसआईआर से जोड़कर खारिज करने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व को अपनी राजनीतिक स्थिति पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुजरात जैसे बड़े राज्य में, जहां कांग्रेस कभी सत्ता में रही थी, वहां 41 वर्षों से कोई चुनाव नहीं जीत पाना पार्टी के लिए गंभीर आत्ममंथन का विषय है।