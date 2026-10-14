India Foreign Policy: दुनिया फिर मान रही भारत की विदेश नीति का लोहा, ऋषि सुनक ने बताया क्यों बढ़ रहा रणनीतिक स्वायत्तता का प्रभाव

India's Strategic Autonomy: बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता की चर्चा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तेज हो रही है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में कहा कि दुनिया के कई देश अब भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर की उस नीति की अहमियत समझने लगे हैं, जिस पर भारत वर्षों से अमल करता आ रहा है। हालांकि, सुनक ने भविष्य में देशों के बीच सहयोग के स्वरूप को लेकर एक अलग तस्वीर भी पेश की।