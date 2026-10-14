India 5G Technology: भारत बना टेलीकॉम की दुनिया का छठा खिलाड़ी, 3.5 साल में तैयार किया अपना 4G नेटवर्क सिस्टम

India 4G Telecom Stack: दूरसंचार तकनीक के वैश्विक बाजार में भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की दिशा में अहम कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश ने सीमित संसाधनों के बावजूद स्वदेशी तकनीक के दम पर ऐसा 4G टेलीकॉम सिस्टम विकसित किया है, जो अब एक लाख से अधिक टावरों पर काम कर रहा है। भारत की इस उपलब्धि के साथ ही सरकार ने अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च बढ़ाने और नई तकनीक में निवेश की प्राथमिकताएं तय करने पर भी जोर दिया है।