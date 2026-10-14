Amit Shah vs Congress: ‘कांग्रेस की होगी वापसी!’ प्रमोद तिवारी के बयान से गरमाई सियासत, भाजपा पर साधा निशाना

Congress comeback: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी बयानबाजी को फिर तेज कर दिया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शाह पर निशाना साधते हुए इसे अपनी पार्टी की राजनीतिक सक्रियता का संकेत बताया। उन्होंने अतीत के चुनावी आंकड़ों और संसद में भाजपा की पुरानी स्थिति का जिक्र कर दावा किया कि कांग्रेस दोबारा मजबूती हासिल कर रही है। तिवारी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भविष्य की चुनावी संभावनाओं को लेकर भी बड़ा सियासी दावा किया।