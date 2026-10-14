अंकिता भंडारी केस: सिक्किम का नया गवर्नर चुनने के बाद बढ़ा विवाद, परिवार से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने की मुलाकात

Rahul Gandhi: दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल बनाए जाने के बाद उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। अंकिता के माता-पिता ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का गवर्नर बनाए जाने के विरोध में दिल्ली के इंडिया गेट पर धरना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बुधवार को इंडिया गेट पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी।