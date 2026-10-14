Squawk 7500 कोड क्या है: जयपुर में फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए पूरा मामला

एविएशन (हवाई यात्रा) की दुनिया में इस्तेमाल होने वाला 'स्क्वॉक' शब्द असल में फ्लाइट क्रू द्वारा चुने गए ट्रांसपोंडर कोड के लिए उपयोग में लाया जाता है। स्क्वॉक कोड चार अंकों का एक खास नंबर होता है, जिसे एयरक्राफ्ट के ट्रांसपोंडर में दर्ज किया जाता है। इस कोड को तैयार करने में 0 से 7 तक के अंकों का इस्तेमाल होता है, जिनकी मदद से कुल 4,096 अलग-अलग कॉम्बिनेशन (संयोजन) बनाए जा सकते हैं। एयर नेविगेशन की सुरक्षा के लिए यूरोपीय संगठन 'यूरोकंट्रोल' के अनुसार, एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) इन कोड का उपयोग एयरक्राफ्ट की पहचान करने और उसे ट्रैक करने के लिए करता है। एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर रडार को वापस सिग्नल भेजता है, जिसकी मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विमान की पहचान कर उसे आसानी से ट्रैक कर पाते हैं। ATC सिस्टम पर यह स्क्वॉक कोड हर एयरक्राफ्ट के लिए एक यूनिक पहचान नंबर की तरह काम करता है।