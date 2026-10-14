Rajasthan News: फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की अफवाह, जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, यात्रियों में हड़कंप

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस समय हड़कंप मच गया, जब फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) से भारत की राजधानी दिल्ली आ रही एयर इंडिया की अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट AI 2030 की अचानक इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, उड़ान के दौरान फ्लाइट में बम होने की खबर या अफवाह फैल गई, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसियों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट किया गया। दिल्ली में एहतियाती सुरक्षा प्रोटोकॉल और नजदीकी सुरक्षित रनवे को देखते हुए प्लेन को तुरंत जयपुर डायवर्ट किया गया और जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस अचानक हुए घटनाक्रम और बम की खबर से फ्लाइट के भीतर मौजूद यात्रियों के बीच दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया।