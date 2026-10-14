Rajasthan Cadre IAS Promotion: राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारी बने IAS, जानिए किन अफसरों की चमकी किस्मत?

राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान कैडर में पदोन्नति कोटे के तहत 18 वरिष्ठ आरएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के बीच हुई बैठकों और चयन प्रक्रिया के बाद 2025 की चयन सूची के आधार पर इन अधिकारियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। लंबे समय से आईएएस पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1998 और 1999 बैच के इन अधिकारियों की नई भूमिका से राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है।