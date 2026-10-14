Rajasthan Cadre IAS Promotion: राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारी बने IAS, जानिए किन अफसरों की चमकी किस्मत?

RAS to IAS - AI Generated PIC
राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अधिसूचना जारी करते हुए राजस्थान कैडर में पदोन्नति कोटे के तहत 18 वरिष्ठ आरएएस अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य सरकार के बीच हुई बैठकों और चयन प्रक्रिया के बाद 2025 की चयन सूची के आधार पर इन अधिकारियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया है। लंबे समय से आईएएस पदोन्नति का इंतजार कर रहे 1998 और 1999 बैच के इन अधिकारियों की नई भूमिका से राज्य के प्रशासनिक तंत्र को और मजबूती मिलने की पूरी उम्मीद है।
पदोन्नति की इस प्रक्रिया में 1998 बैच के 15 अधिकारियों और 1999 बैच के 3 अधिकारियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के तुरंत बाद राजस्थान की मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर सभी 18 पदोन्नत अधिकारियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल प्रशासनिक भविष्य और नीतिगत दायित्वों के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस पदोन्नति के बाद अब इन सभी अधिकारियों को राजस्थान कैडर में नई वरिष्ठ प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
केंद्र सरकार के डीओपीटी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2025 की रिक्ति कोटे (01 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025) के तहत 18 अधिकारियों के नाम फाइनल किए गए हैं। इनमें मुख्य रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 1998 बैच और 1999 बैच के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया है।
1998 बैच से पदोन्नत अधिकारी: गोपाल राम बिरदा, मेघना चौधरी, ओमप्रकाश जैन, राजेश सिंह, मुकेश कुमार शर्मा, महेंद्र कुमार शर्मा, अंजू राजपाल, अरुण प्रकाश शर्मा, राम स्वरूप, विवेक कुमार, मदनलाल नेहरा, दिनेश कुमार जांगिड़, पूनम प्रसाद सागर, उम्मेद सिंह और महावीर खराड़ी।
1999 बैच से पदोन्नत अधिकारी: डॉ. भागचंद बधाल, असलम शेर खान और नरेंद्र कुमार बंसल।
इनमें से अरुण प्रकाश शर्मा और राम स्वरूप के नाम विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में अंतिम मंजूरी के अधीन प्रोविजनल (अस्थायी) रूप से सूची में शामिल किए गए हैं।
डीओपीटी अधिसूचना (13 अक्टूबर 2026) के अनुसार पदोन्नत हुए 18 अधिकारियों की जन्मतिथि के साथ पूरी सूची इस प्रकार है:
|क्रम संख्या
|अधिकारी का नाम
|1
|गोपाल राम बिरदा
|2
|मेघना चौधरी
|3
|ओमप्रकाश जैन
|4
|राजेश सिंह
|5
|मुकेश कुमार शर्मा
|6
|महेंद्र कुमार शर्मा
|7
|अंजू राजपाल
|8
|अरुण प्रकाश शर्मा (प्रोविजनल)
|9
|राम स्वरूप (प्रोविजनल)
|10
|विवेक कुमार
|11
|मदनलाल नेहरा
|12
|दिनेश कुमार जांगिड़
|13
|पूनम प्रसाद सागर
|14
|उम्मेद सिंह
|15
|महावीर खराड़ी
|16
|डॉ. भागचंद बधाल
|17
|असलम शेर खान
|18
|नरेंद्र कुमार बंसल
इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद राजस्थान की मुख्य सचिव ने सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर सभी पदोन्नत अधिकारियों का अभिनंदन किया। मुख्य सचिव ने लिखा कि राजस्थान कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में शामिल होने वाले सभी 18 अधिकारियों को हार्दिक बधाई और उनकी चुनौतीपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
पदोन्नति की इस घोषणा के बाद से ही राज्य के प्रशासनिक गलियारों और आरएएस एसोसिएशन में खुशी और उत्साह का माहौल है। यह सभी अधिकारी अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में अतिरिक्त पंंजीयक, एडीएम, निदेशक, संभागीय आयुक्त कार्यालयों और विभिन्न विभागों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे चुके हैं। आईएएस कैडर में शामिल होने के बाद अब राज्य सरकार जल्द ही इनके नए पदस्थापन (Posting Orders) जारी करेगी, जिससे कई विभागों और जिलों में नई प्रशासनिक नियुक्तियां देखने को मिलेंगी।
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