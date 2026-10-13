Weather Update : राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकता है मौसम, जयपुर संभाग में 15 अक्टूबर को ओलावृष्टि की संभावना

सीकर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने चक्रवाती मौसम तंत्र के असर से अंचल में मौसम पूरी तरह बदल गया है। दो दिन से दिन का तापमान सामान्य से चार डिग्री तक ज्यादा दर्ज हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ् सक्रिय होने से तीन दिन के दौरान तेज हवाओं संग हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिले में इस समय खरीफ फसलों की कटाई चल रही है। ऐसे में बार-बार मौसम बदलने के कारण रबी की अगेती बुवाई को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। सीकर में मंगलवार सुबह मौसम साफ रहा। नमी कम होने से दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 35.5 व न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री और सीकर में अधिकतम तापमान 35 डिग्री व न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री दर्ज किया गया।