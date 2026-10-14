जयपुर मेट्रो फेज-2 से पहले उठी एलिवेटेड रोड की मांग, खासाकोठी फ्लाईओवर से नहीं सुलझी जाम की समस्या

खासा कोठी जैसे व्यस्त जंक्शन पर मेट्रो और फ्लाईओवर की योजना अलग-अलग बनाने के बजाय एकीकृत यातायात योजना पर जोर देना चाहिए। मेट्रो शुरू होने के बाद यातायात का दबाव किस दिशा में बढ़ेगा, सडक की उपलब्ध चौड़ाई कितनी है और भविष्य में वाहनों की आवाजाही का आकलन जरूरी है। प्रोजेक्ट में जितनी देरी होगी, उससे जटिलता के साथ और लागत बढ़ेगी। -चंद्र शेखर पाराशर, सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मेट्रो ट्रैक के नीचे से फ्लाईओवर निकालना या दोनों परियोजनाओं के लिए कॉमन पिलर बनाना तकनीकी डिजाइन और संरचनात्मक सुरक्षा के आकलन पर निर्भर करता है। मेट्रो फेज-2 का अलाइनमेंट और मौजूदा संरचनाओं की स्थिति सामने आने के बाद ही तय किया जा सकता है कि साझा संरचना संभव है या अलग व्यवस्था करनी होगी। दोनों परियोजनाओं की एजेंसियों के बीच समन्वय जरूरी है। - राजकुमार शर्मा, अभियांत्रिकी शाखा