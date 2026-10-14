Rajasthan Health News : रोज चलते रहिए, बीमा का खर्च घटाइए! सक्रिय दिनचर्या पर मिल रहा ‘रिवॉर्ड ऑफर’, आपके काम की खबर

जयपुर के गलता गेट निवासी एक परिवार का अनुभव इस मॉडल को समझाता है। परिवार में पति-पत्नी और दो बच्चे शामिल हैं। शुरुआत में 3 साल का प्रीमियम एक साथ चुकाया था। इस साल जनवरी में अगले तीन साल के लिए पॉलिसी का नवीनीकरण कराया गया। पति-पत्नी रोजाना करीब 10 हजार कदम चलते हैं और हर साल 325 एक्टिव दिन पूरे कर लेते हैं। पिछले तीन साल में दोनों ने मिलकर 29 हजार रुपए से अधिक का हेल्थ रिटर्न अर्जित किया। नवीनीकरण के समय 60,906 रुपए के तीन साल के प्रीमियम में यह राशि समायोजित हुई। रिवॉर्ड से प्रीमियम का बड़ा हिस्सा चुकाने में मदद मिली।