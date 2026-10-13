Rajasthan Weather Update: राजस्थान से मानसून की विदाई, फिर अक्टूबर में क्यों बरस रहे बादल? जानिए मौसम विभाग का अलर्ट

राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून की आधिकारिक रूप से विदाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में अक्टूबर के महीने में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, मानसून की विदाई रेखा प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को पार कर चुकी है, लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बन रहे स्थानीय मौसमी तंत्र के कारण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा दर्ज की जा रही है। ऐसे में आम जनता और किसानों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मानसून जाने के बाद भी अचानक मौसम में यह बदलाव क्यों आया है और प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और गुलाबी ठंड की शुरुआत किस तारीख से होने की उम्मीद है।