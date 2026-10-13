फर्जी पार्सल लिंक: एक टैप में फोन का पूरा कंट्रोल जा सकता है ठगों के हाथ

राजस्थान पुलिस का संदेश साफ है- “आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर।” साइबर अपराध दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं और ठग नए-नए तरीके अपना रहे हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। परिवार के बुजुर्गों और बच्चों को भी इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में बताएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें। एक क्लिक की लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई छीन सकती है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।यह चेतावनी राजस्थान पुलिस द्वारा जारी की गई है ताकि आम नागरिक साइबर ठगों के इस नए ट्रैप से बच सकें। याद रखें, अगर कोई ऑफर या संदेश बहुत आसान और आकर्षक लगे तो उस पर दोबारा सोचें। सुरक्षित डिजिटल जीवन के लिए जागरूकता सबसे जरूरी है।