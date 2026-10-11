राजस्थान पुलिस का शक्ति सुरक्षा अभियान: नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा का मजबूत कवच

नवरात्रि के पावन पर्व पर जब पूरा राजस्थान गरबा और डांडिया की धुन पर थिरक रहा है, तब महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। नाम है-‘शक्ति सुरक्षा अभियान’। महानिदेशक पुलिस के कार्यालय से जारी प्रमुख दिशा-निर्देशों के तहत राज्यभर में गरबा-डांडिया स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त और संवेदनशील बनाया गया है। यह अभियान सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि मैदान में सक्रिय है। पुलिस का मकसद साफ है- महिलाएं बिना किसी डर के उत्सव मना सकें और अपराधियों के दिल में खौफ हो।