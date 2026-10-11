राजस्थान पुलिस का शक्ति सुरक्षा अभियान: नवरात्रि में महिलाओं की सुरक्षा का मजबूत कवच

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नवरात्रि के पावन पर्व पर जब पूरा राजस्थान गरबा और डांडिया की धुन पर थिरक रहा है, तब महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। नाम है-‘शक्ति सुरक्षा अभियान’। महानिदेशक पुलिस के कार्यालय से जारी प्रमुख दिशा-निर्देशों के तहत राज्यभर में गरबा-डांडिया स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त और संवेदनशील बनाया गया है। यह अभियान सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि मैदान में सक्रिय है। पुलिस का मकसद साफ है- महिलाएं बिना किसी डर के उत्सव मना सकें और अपराधियों के दिल में खौफ हो।
अभियान के तहत राज्य के प्रमुख गरबा और डांडिया आयोजन स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के साथ-साथ हर बड़े स्थल पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी, ताकि कोई भी महिला या बालिका आसानी से शिकायत दर्ज करा सके या मदद मांग सके। प्रवेश द्वारों पर सख्त जांच और सीसीटीवी की चौकस निगरानी से संदिग्ध तत्वों पर नजर रखी जा रही है।
संवेदनशील इलाकों में कालिका पेट्रोलिंग टीमें सक्रिय हैं। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के अलावा सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी निगरानी कर रहे हैं। इससे छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार करने वाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो पाएगी। डिकॉय ऑपरेशन के जरिए ऐसे अपराधियों को पकड़ने और उनके खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी किया गया है।
पुलिस सिर्फ अकेले नहीं काम कर रही। आयोजकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन- ऑटो और टैक्सी- पर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित किए जा रहे हैं। वाई-क्लब (Y-CLG) सदस्यों और सुरक्षा सखियों के सहयोग से व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में तुरंत 112 या महिला हेल्पलाइन 1090 पर कॉल करें।
राजस्थान पुलिस का संदेश साफ है- “आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर”। शक्ति सुरक्षा अभियान के माध्यम से पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि नवरात्रि का यह पावन पर्व महिलाओं और बालिकाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित, भयमुक्त और उल्लासपूर्ण बने। महानिदेशक पुलिस के निर्देशों के पालन से पूरे राज्य में एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार हो गया है। गरबा की रातें अब सिर्फ रंग और संगीत की नहीं, बल्कि सुरक्षा और सम्मान की भी प्रतीक बनेंगी।
जरूरत पड़े तो तुरंत 112 या 1090 पर कॉल करें। निर्भया व्हाट्सअप हेल्प लाइन नंबर भी पुलिस ने दिया है। नंबर है- 8764866090, 91, 92, 93, 94
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