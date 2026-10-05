Rajasthan Police Alert: सोशल मीडिया पर लाइव लोकेशन शेयर की तो ठग पहुंच जाएंगे आपके घर

राजस्थान में पिछले कुछ महीनों में डिजिटल अरेस्ट, निवेश फ्रॉड और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आए हैं। जयपुर में एक बुजुर्ग दंपति को 20 दिन तक ‘डिजिटलअरेस्ट’ में रखकर करीब 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। दिल्ली पुलिस ने भी राजस्थान से जुड़े बैंक अकाउंट्स के जरिए डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामले में गिरफ्तारियां की हैं। ऐसे मामलों में ठग अक्सर पीड़ित की निजी जानकारी और लोकेशन का इस्तेमाल करके दबाव बनाते हैं। यही वजह है कि पुलिस को इस ट्वीट की जरूरत पड़ी। राज्य में साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहे हैं और लोग अनजाने में अपनी लोकेशन शेयर करके खुद को आसान शिकार बना रहे हैं।