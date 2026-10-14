Rajasthan Mining Accident: पहाड़ से भरभराकर गिरे हज़ारों टन पत्थर- मलबे में दबे मजदूर, खनन के दौरान बड़ा हादसा

जयपुर से लगे जोबनेर इलाके के महेशवास क्षेत्र स्थित पत्थरों की एक खान अचानक भरभराकर ढह गई, जिससे वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। यह हादसा करीब 60 फीट ऊंची पहाड़ी से अचानक हजारों टन पत्थरों के बड़े-बड़े टुकड़ों के नीचे खिसकने के कारण हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और भारी धूल का गुबार उठ गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत एजेंसियों में हड़कंप मच गया और तुरंत बचाव कार्य शुरू किया गया।