Jaipur News: अब मनमानी नहीं चलेगी, ईरिक्शा पर 19 अक्टूबर से सख्ती, बिना क्यूआर कोड चलने वालों पर होगी कार्रवाई

जयपुर. चारदीवारी में ट्रैफिक जाम और ई-रिक्शा के अव्यवस्थित संचालन पर अंकुश लगाने के लिए यातायात पुलिस डिजिटल व्यवस्था लागू करने जा रही है। 19 अक्टूबर से केवल पंजीकृत और क्यूआर कोड वाले ई-रिक्शा ही संचालित हो सकेंगे। पूरे जयपुर शहर को सात जोन में बांटकर जोनवार संचालन करने की तैयारी है। प्रत्येक ई-रिक्शा पर निर्धारित रंग की पट्टी और क्यूआर कोड होगा। इसे स्कैन करते ही चालक और वाहन की जानकारी मिल सकेगी। अब तक 132 ई-रिक्शा का सत्यापन पूरा हो चुका है। बिना पंजीकरण संचालन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।