Rajasthan News : मॉक ड्रिल नहीं, यहां सच में पटरी से उतर गया चलती पैसेंजर ट्रेन का पहिया, टला बड़ा हादसा

राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर आई है। यहां बांदीकुई से चलकर ईदगाह (आगरा) जाने वाली चलती मेमू ट्रेन का एक पहिया अचानक पटरी से उतर गया। गनीमत ये रही कि लोको पायलट की सूझबूझ और त्वरित एक्शन लेने के कारण ट्रेन को समय पर रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ये घटना खेड़ली और नदबई सेक्शन के बीच हुई है। इधर, ट्रेन के एक पहिये के पटरी से उतर जाने की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवान और ट्रैकमैन मौके पर पहुंचे। सभी ने बड़ा हादसा नहीं होने के चलते राहत की सांस ली। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन का पहिया अचानक ट्रेक से क्यों और कैसे उतर गया, इसका जवाब जांच के बाद ही देने की बात कही है।