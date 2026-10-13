Rajasthan News : मॉक ड्रिल नहीं, यहां सच में पटरी से उतर गया चलती पैसेंजर ट्रेन का पहिया, टला बड़ा हादसा

घटनास्थल पर रुकी बांदीकुई-आगरा मेमू ट्रेन
राजस्थान के अलवर से बड़ी खबर आई है। यहां बांदीकुई से चलकर ईदगाह (आगरा) जाने वाली चलती मेमू ट्रेन का एक पहिया अचानक पटरी से उतर गया। गनीमत ये रही कि लोको पायलट की सूझबूझ और त्वरित एक्शन लेने के कारण ट्रेन को समय पर रोक दिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार ये घटना खेड़ली और नदबई सेक्शन के बीच हुई है। इधर, ट्रेन के एक पहिये के पटरी से उतर जाने की सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवान और ट्रैकमैन मौके पर पहुंचे। सभी ने बड़ा हादसा नहीं होने के चलते राहत की सांस ली। रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन का पहिया अचानक ट्रेक से क्यों और कैसे उतर गया, इसका जवाब जांच के बाद ही देने की बात कही है।
जानकारी के अनुसार, जैसे ही लोको पायलट को ट्रेन का पहिया पटरी से उतरने का आभास हुआ, उसने तुरंत ब्रेक लगाए। अचानक लगे ब्रेक से ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को ज़ोरदार झटका भी लगा, जिससे सवारियों के बीच अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल बन गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में ना ही कोई जनहानि हुई और ना ही कोई चोटिल हुआ।
ट्रेन के बेपटरी होने के कारण बांदीकुई-आगरा रेलखंड पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। ट्रैक को साफ करने और ट्रेन को वापस पटरी पर चढ़ाने का काम तेजी से जारी है।
ईदगाह (आगरा) - बांदीकुई मेमू ट्रेन उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण दैनिक पैसेंजर लोकल ट्रेन सेवा है। इस रूट पर मुख्य रूप से दो मेमू ट्रेनें संचालित होती हैं।
यह ट्रेन मुख्य रूप से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों और स्थानीय व्यापारियों के लिए बेहद मुफीद है।
ट्रेन नंबर 64621 (सुबह की सेवा): यह ट्रेन ईदगाह आगरा जंक्शन (IDH) से सुबह 08:50 बजे रवाना होती है और दोपहर 12:10 बजे बांदीकुई जंक्शन (BKI) पहुंचती है। यह रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलती है।
ट्रेन नंबर 64619 (शाम की सेवा): यह ट्रेन ईदगाह आगरा जंक्शन से शाम 18:05 (06:05 PM) बजे रवाना होती है और रात 21:30 बजे बांदीकुई पहुंचती है। यह सप्ताह के सभी 7 दिन चलती है।
दूरी और समय: यह ट्रेन लगभग 148 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे 20 मिनट से 3 घंटे 25 मिनट में तय करती है। इसकी औसत गति लगभग 43–45 किमी/घंटा रहती है।
प्रमुख स्टॉपेज: अपने रूट पर यह ट्रेन लगभग 22 स्टेशनों पर रुकती है, जिनमें बिचपुरी, अछनेरा जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, नदबई, खेरली और मंडावर महवा रोड जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।
कोच और सुविधाएं: इसमें केवल जनरल (Unreserved) कोच होते हैं। यह एक लोकल पैसेंजर पैर्टन ट्रेन है, इसलिए इसमें रिजर्वेशन, पैंट्री कार या भोजन की इन-बिल्ट सुविधा नहीं होती है।
(नोट: वापसी के लिए बांदीकुई से ईदगाह के लिए ट्रेन नंबर 64620 सुबह 04:35 बजे चलती है)।
MEMU का पूरा नाम Mainline Electric Multiple Unit (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) होता है। यह भारतीय रेलवे द्वारा कम और मध्यम दूरी (आमतौर पर 100 से 250 किलोमीटर के बीच) के शहरों को आपस में जोड़ने के लिए चलाई जाने वाली एक इलेक्ट्रिक लोकल पैसेंजर ट्रेन है।
इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
दोहरी पावर : पारंपरिक ट्रेनों की तरह इसमें आगे कोई अलग से बड़ा भारी इंजन नहीं लगाना पड़ता। इसके बजाय, ट्रेन के दोनों सिरों (शुरुआत और अंत) पर ड्राइविंग मोटर कोच होते हैं, जो सीधे ओवरहेड बिजली की तारों (OHE) से करंट लेते हैं।
तेज पिकअप और ब्रेक: मेमू ट्रेनों का पिकअप और ब्रेक लगाने की क्षमता सामान्य ट्रेनों से बहुत तेज होती है। इस वजह से यह बार-बार आने वाले छोटे स्टेशनों पर भी रुकते हुए समय पर सफर पूरा कर लेती है।
समय और संसाधनों की बचत: गंतव्य स्टेशन (जैसे बांदीकुई) पर पहुंचने के बाद इंजन को काटकर दूसरी तरफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोको पायलट सीधे दूसरी तरफ के केबिन में जाकर ट्रेन को उल्टी दिशा में वापस ले जा सकता है।
किफायती सफर: इनका किराया बेहद कम होता है, जो इसे रोज सफर करने वाले ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के दैनिक यात्रियों के लिए सबसे सस्ता परिवहन माध्यम बनाता है।
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