Pollution Control: गाड़ियों में एयर फिल्टर हो सकते हैं अनिवार्य, CAQM ने की सिफारिश

समिति की अंतरिम रिपोर्ट में ऐसे फिल्टर लगाने का सुझाव दिया गया है, जो हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे बेहद बारीक कणों और हानिकारक गैसों को रोकने में मदद करें। इसके साथ ही वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स (वीओसी) को भी ध्यान में रखा गया है। ये रसायन हवा में मिलकर लोगों की सेहत पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं। हालांकि, फिल्टर लगाने का नियम कब से लागू होगा और किन श्रेणियों के वाहनों पर इसकी अनिवार्यता होगी, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।