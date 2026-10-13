Alwar News: खेरली के पास ट्रेन बेपटरी, यात्रियों में मचा हड़कंप

ट्रेन के गार्ड मनोज कुमार यादव के अनुसार, मेमू ट्रेन का आगरा से सुबह 8 बजकर 50 मिनट पर संचालन शुरू हुआ था। खेरली से पहले बिजली के खंभा नंबर 96/8 के सामने ट्रेन की दूसरी बोगी संख्या 228236/C के दो पहिये पटरी से उतर गए। यात्रियों ने बताया कि सुबह करीब 11 बजकर 20 मिनट पर अचानक जोर का झटका लगा और तेज आवाज के साथ ट्रेन वहीं रुक गई। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे आरपीएफ के जवानों सहित रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ट्रेन चालक अमरनाथ चौबे से जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होने की बात कही।