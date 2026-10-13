अलवर में सरकारी अफसर की करतूत, पत्नी और बेटों को मजदूर बना खातों में ट्रांसफर कर दिए 95 हजार रुपए

मास्टररोल में मोहित, रोहित और सोहित के पिता का नाम हितेश तथा सुमन के पति का नाम हितेश दर्ज है। इन्हें वीडीओ के बेटे और पत्नी बताया गया है। यशवंत तिवारी को रिश्तेदार बताया गया है। रिकॉर्ड के अनुसार, मोहित के खाते में 20 हजार 18 रुपए, रोहित के खाते में 20 हजार 819 रुपए, सोहित के खाते में 9 हजार 724 रुपए, सुमन के खाते में 21 हजार 750 रुपए और यशवंत तिवारी के खाते में 22 हजार 891 रुपए जमा हुए।