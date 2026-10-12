खैरथल में जमीन विवाद में 58 वर्षीय सूबेदार की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी की मांग पर धरना

खैरथल जिले के खरोला गांव में रविवार शाम जमीन विवाद को लेकर एक अधेड़ की हत्या का आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, 58 वर्षीय सूबेदार शेर सिंह पुत्र धोलिया राम को खेत पर बुलाया गया था, जहां कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। गंभीर हालत में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।