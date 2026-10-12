खैरथल में जमीन विवाद में 58 वर्षीय सूबेदार की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी की मांग पर धरना

गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों का धरना (फोटो - पत्रिका)
खैरथल जिले के खरोला गांव में रविवार शाम जमीन विवाद को लेकर एक अधेड़ की हत्या का आरोप लगा है। ग्रामीणों के अनुसार, 58 वर्षीय सूबेदार शेर सिंह पुत्र धोलिया राम को खेत पर बुलाया गया था, जहां कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। गंभीर हालत में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।
जानकारी के अनुसार, रविवार शाम करीब पांच बजे खरोला गांव में यह घटना हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन को लेकर पुरानी रंजिश के चलते शेर सिंह को खेत पर बुलाया गया था। वहां पहले से मौजूद छह लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।
हालांकि, घटना के पीछे की पूरी वजह और हमले में शामिल लोगों की भूमिका की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
घटना की सूचना मिलने पर खैरथल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर खैरथल के सैटेलाइट अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह किशनगढ़बास के उपखंड अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का आश्वासन दिया।
परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना के बाद एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।
शेर सिंह की मौत से नाराज ग्रामीण सोमवार दोपहर करीब एक बजे सैटेलाइट अस्पताल के गेट पर जमा हो गए। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान हरसोली रोड पर जाम भी लगा दिया गया, जिससे रास्ते से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले में शामिल लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। ग्रामीणों के एकत्र होने की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।
मौके पर डीएसपी लालचंद सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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