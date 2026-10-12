खेत में कीटनाशक छिड़कते समय किसान की मौत, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

परिजन महेंद्र को गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल (Alwar District Hospital) लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया। परिवार को उम्मीद थी कि महेंद्र की हालत में सुधार होगा, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी रही। आखिरकार सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। अचानक हुए इस हादसे से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गांव में भी शोक का माहौल है।