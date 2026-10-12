Alwar: मिनी सचिवालय में नामांकन जमा कराने के लिए उम्मीदवारों की भीड़, नए चेहरों पर दांव लगाएगी BJP 

अलवर में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 22 अक्टूबर को होगी। जिला परिषद (Zila Parishad) और पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) के चुनाव के लिए नामांकन जमा कराने की अंतिम तारीख 13 अक्टूबर है। सोमवार को मिनी सचिवालय में नामांकन जमा कराने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ नजर आई। इसी बीच भाजपा ने चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए टिकट वितरण की रणनीति तैयार की है।