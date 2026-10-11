Alwar: अलवर में त्योहारों पर 10 हजार वाहन बिकने की उम्मीद

महंगाई के बीच त्योहारों पर खरीदारी का उत्साह कारोबारियों के लिए राहत लेकर आ सकता है। नवरात्र की शुरुआत के साथ रविवार से बाजार में ग्राहकी बढ़ने की उम्मीद है। सबसे ज्यादा नजर ऑटोमोबाइल बाजार पर है। अलवर में कारोबारियों के अनुमान के मुताबिक, पूरे त्योहारी सीजन में जिले में करीब 10 हजार दुपहिया और चौपहिया वाहन बिक सकते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहनों की बिक्री भी बढ़ने की संभावना है।