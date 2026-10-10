अलवर के अभिषेक की KBC में चमकी किस्मत, अमिताभ बच्चन के शो में जीते 5 लाख रुपए

‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) टीवी का काफी लोकप्रिय क्विज शो है। इसमें लोगों से सामान्य ज्ञान और अलग-अलग विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। जो प्रतिभागी सही जवाब देते हैं, वे शो के नियमों के हिसाब से पैसे जीत सकते हैं। इस शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं और उनके सवाल पूछने का अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस शो में हिस्सा लेने आते हैं और अपने ज्ञान के दम पर बड़ी रकम जीतने की कोशिश करते हैं।