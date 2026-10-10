अलवर के अभिषेक की KBC में चमकी किस्मत, अमिताभ बच्चन के शो में जीते 5 लाख रुपए

केबीसी में अलवर के अभिषेक ने जीते पांच लाख रुपए (Photo-Patrika)
अलवर। अलवर के अभिषेक प्रजापत ने लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) में अपनी प्रतिभा और ज्ञान का शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच लाख रुपए की राशि जीती है। बुधवार रात प्रसारित हुए एपिसोड में अभिषेक ने कई कठिन सवालों के सही जवाब देकर यह उपलब्धि हासिल की। उनकी इस सफलता से परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है। केबीसी जैसे लोकप्रिय मंच पर पहुंचकर पांच लाख रुपए जीतना उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गया।
अभिषेक प्रजापत वर्तमान में नारायण स्कूल ऑफ ग्रुप की अलवर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि केबीसी के मंच पर पहुंचना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब देना उनके जीवन के सबसे यादगार पलों में शामिल हो गया। शो के दौरान उन्होंने कठिन सवालों का सामना किया और अपने ज्ञान के दम पर पांच लाख रुपए जीतने में सफलता हासिल की।
अभिषेक ने बताया कि केबीसी तक पहुंचने और शो में हिस्सा लेने की पूरी यात्रा बेहद रोमांचक रही। अमिताभ बच्चन के सामने सवालों के जवाब देना उनके लिए खास अनुभव था। जैसे-जैसे वह सवालों के सही जवाब देते गए, उनका उत्साह बढ़ता गया। पांच लाख रुपए की राशि जीतने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस उपलब्धि को अपने जीवन का यादगार पल बताया।
अभिषेक के साथ उनके पिता भी मुंबई पहुंचे थे। केबीसी में पांच लाख रुपए जीतने के बाद दोनों अलवर लौट आए। यहां उन्होंने केबीसी के विशाल होर्डिंग के सामने तस्वीर खिंचवाई। यह तस्वीर उनके लिए शो में मिली सफलता और इस यादगार सफर की खास निशानी बन गई।
‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) टीवी का काफी लोकप्रिय क्विज शो है। इसमें लोगों से सामान्य ज्ञान और अलग-अलग विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। जो प्रतिभागी सही जवाब देते हैं, वे शो के नियमों के हिसाब से पैसे जीत सकते हैं। इस शो को अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं और उनके सवाल पूछने का अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आता है। देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग इस शो में हिस्सा लेने आते हैं और अपने ज्ञान के दम पर बड़ी रकम जीतने की कोशिश करते हैं।
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