कांग्रेस के रामनिवास यादव बने जिला प्रमुख
Kotputli-Behror Zila Pramukh Result: राजस्थान के नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जिला प्रमुख चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। बुधवार को जिला परिषद प्रमुख पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 20 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी बलवान सिंह यादव के पक्ष में 7 वोट पड़े। इस तरह रामनिवास यादव ने 13 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर जिला प्रमुख की कुर्सी संभाल ली।
चुनाव परिणाम घोषित होते ही जिला परिषद कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
जिला प्रमुख पद के लिए बुधवार सुबह जिला परिषद सभागार में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई। नामांकन और जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान कराया गया। मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव को 20 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी बलवान सिंह यादव को 7 वोट हासिल हुए। कुल 27 सदस्यों ने मतदान किया। इस तरह कांग्रेस प्रत्याशी ने 13 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।
कोटपूतली-बहरोड़ जिला परिषद में कुल 27 वार्ड हैं। जिला प्रमुख चुनने के लिए 14 सदस्यों का समर्थन जरूरी था। जिला परिषद सदस्य चुनाव में कांग्रेस के 20 प्रत्याशी जीतकर आए थे। वहीं भाजपा के 6 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी।
जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस के सभी 20 सदस्यों ने रामनिवास यादव के पक्ष में मतदान किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी को 7 वोट मिले। इसमें भाजपा के 6 सदस्यों के साथ एक अन्य सदस्य का वोट भी शामिल रहा। इस तरह मतदान में भाजपा को कुल 7 वोट मिले।
जिला प्रमुख निर्वाचित होने के बाद रामनिवास यादव ने पार्टी नेतृत्व और जिला परिषद के सभी सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ लंबे समय से अटके विकास कार्यों को पूरा कराने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अब जिला प्रमुख के रूप में रामनिवास यादव के सामने जिला परिषद के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।
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अलवर
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