Kotputli-Behror Zila Pramukh Result: राजस्थान के नवगठित कोटपूतली-बहरोड़ जिले में जिला प्रमुख चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। बुधवार को जिला परिषद प्रमुख पद के लिए हुए मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव ने जीत दर्ज की। उन्हें कुल 20 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी बलवान सिंह यादव के पक्ष में 7 वोट पड़े। इस तरह रामनिवास यादव ने 13 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर जिला प्रमुख की कुर्सी संभाल ली।