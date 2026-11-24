नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल ने देखा जल संरक्षण मॉडल (फोटो - पत्रिका)
नाइजीरिया से आए 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को अलवर जिले के राजगढ़ के सकट स्थित लोसल गांव में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को करीब से देखा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत में भूजल पुनर्भरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) और ग्रामीण विकास के सफल मॉडलों को समझना था। प्रतिनिधिमंडल इन तरीकों को अपने देश के सूखा प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है।
कनिष्ठ अभियंता नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने ग्राम पंचायत नाडू के अंतर्गत लोसल गांव में बने जोहड़, एनिकट, परकोलेशन टैंक और दूसरी जल संचयन संरचनाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दल को इन संरचनाओं के निर्माण और उनके उपयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
निरीक्षण के दौरान वाटरशेड विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किस तरह वर्षा जल को सहेजकर जमीन के भीतर पहुंचाया जा रहा है। जलग्रहण क्षेत्र में किए गए कामों से भूजल पुनर्भरण में मदद मिली है। साथ ही बंजर जमीन को दोबारा खेती के लायक बनाने में भी इन प्रयासों की भूमिका रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने जल संरक्षण के अलग-अलग तरीकों को समझा और यह जाना कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके पानी की समस्या से कैसे निपटा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि बारिश के पानी को रोकने और उसका बेहतर उपयोग करने के लिए गांवों में अलग-अलग तरह की जल संरचनाएं बनाई गई हैं।
नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल ने स्थानीय सरपंच और ग्रामीणों से भी बातचीत की। इस दौरान जल प्रबंधन में ग्रामीणों की भागीदारी और सामुदायिक प्रयासों के महत्व को समझा। प्रतिनिधिमंडल ने अलवर में हुए जल संरक्षण कार्यों की सराहना की। उनका कहना था कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग से जल संकट का समाधान करने का यह मॉडल नाइजीरिया के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है।
दौरे के दौरान वाटरशेड विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इंद्रजीत निमेष, अधीक्षण अभियंता अलवर नरेंद्र सिंह, अधिशाषी अभियंता प्रहलाद, कनिष्ठ अभियंता अभिनव कुमार और नवीन कुमार शर्मा सहित ग्राम पंचायत नाडू के सरपंच मौजूद रहे। इस मॉडल की तारीफ करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से पानी की समस्या को सुलझाने का यह तरीका उनके देश के लिए बेहद कारगर साबित होगा।
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