दौरे के दौरान वाटरशेड विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता इंद्रजीत निमेष, अधीक्षण अभियंता अलवर नरेंद्र सिंह, अधिशाषी अभियंता प्रहलाद, कनिष्ठ अभियंता अभिनव कुमार और नवीन कुमार शर्मा सहित ग्राम पंचायत नाडू के सरपंच मौजूद रहे। इस मॉडल की तारीफ करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कम लागत और स्थानीय संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से पानी की समस्या को सुलझाने का यह तरीका उनके देश के लिए बेहद कारगर साबित होगा।