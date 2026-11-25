अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिला परिषदों में जिला प्रमुख चुनने की प्रक्रिया बुधवार को शुरू हुई। सुबह 10 बजे जिला परिषद सभागार में बैठक के साथ निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई। सुबह 11 बजे तक प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। इसके बाद 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच की गई। दोपहर 1 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया। यदि मतदान की जरूरत पड़ती है तो दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी।