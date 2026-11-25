रामनिवास यादव (Photo-Patrika)
कोटपूतली-बहरोड़। कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस ने एकतरफा बाजी मार ली है। बुधवार को हुए मतदान में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव को नए जिला प्रमुख के रूप में चुन लिया गया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी और भाजपा उम्मीदवार बलवान सिंह यादव को 13 वोटों के बड़े अंतर से शिकस्त दी।
जिला परिषद सभागार में सुबह से ही चुनावी गहमागहमी का माहौल रहा। प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए परिसर के बाहर पुलिस का कड़ा जाब्ता तैनात किया था। निर्धारित समय पर दोनों दलों के सदस्य वोट डालने पहुंचे। मतदान के तुरंत बाद मतगणना शुरू हुई और जिला निर्वाचन अधिकारी ने परिणाम घोषित कर रामनिवास यादव को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
चुनाव में कुल 27 जिला परिषद सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव को 20 वोट मिले, जबकि भाजपा के बलवान सिंह यादव के खाते में सिर्फ 7 वोट ही गए। गौरतलब है कि जिला परिषद में कांग्रेस के 20, भाजपा के 6 और 1 निर्दलीय सदस्य जीतकर आए थे। चुनाव नतीजों से साफ है कि कांग्रेस अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखने में कामयाब रही, वहीं निर्दलीय सदस्य का समर्थन भी कांग्रेस को मिला।
परिणाम घोषित होते ही जिला परिषद के बाहर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर, आतिशबाजी और नारेबाजी कर जीत का जश्न मनाया। जिला प्रमुख बनने के बाद रामनिवास यादव ने सभी सदस्यों और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा करना और आमजन को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ही उनकी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी।
नया जिला बनने के बाद कोटपूतली-बहरोड़ जिला परिषद के लिए यह पहला चुनाव था। इस जीत के साथ ही रामनिवास यादव नए जिले के पहले चुने हुए जिला प्रमुख बन गए हैं। पहले इस इलाके की पंचायतें जयपुर और अलवर जिलों में आती थीं। नया जिला बनने के बाद 27 वार्डों की इस पहली जिला परिषद में कांग्रेस ने बड़ी जीत के साथ नई शुरुआत की है।
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