चुनाव में कुल 27 जिला परिषद सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास यादव को 20 वोट मिले, जबकि भाजपा के बलवान सिंह यादव के खाते में सिर्फ 7 वोट ही गए। गौरतलब है कि जिला परिषद में कांग्रेस के 20, भाजपा के 6 और 1 निर्दलीय सदस्य जीतकर आए थे। चुनाव नतीजों से साफ है कि कांग्रेस अपने सभी सदस्यों को एकजुट रखने में कामयाब रही, वहीं निर्दलीय सदस्य का समर्थन भी कांग्रेस को मिला।