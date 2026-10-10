राजस्थान: मूक-बधिर बेटी बनी देश की जान, मलेशिया में लहराया तिरंगा, भारतीय टीम को दिलाया गोल्ड

ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी सुमन भांबू ने अपनी मेहनत, लगन और असाधारण प्रतिभा के दम पर गांव की गलियों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय शतरंज मंच तक का सफर तय किया। सीमित संसाधनों और शारीरिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने शतरंज के प्रति अपने जुनून को बनाए रखा और लगातार प्रयासों से अपनी अलग पहचान बनाई। मूक-बधिर होने के बावजूद सुमन ने कभी अपनी चुनौतियों को सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनने दिया। खेल के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी यह उपलब्धि नागौर जिले के साथ-साथ राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। साथ ही यह उपलब्धि उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा है, जो विपरीत परिस्थितियों में अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।