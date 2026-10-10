CM Bhajan Lal Sharma: हेडफोन पहनकर खुद शिकायतें सुनने लगे सीएम भजनलाल, जानिए कॉल सेंटर में क्या-क्या हुआ?

जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसी विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार धरातल पर प्रशासनिक कसावट लाने में जुटे हैं। आमजन की शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181' कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद हेडफोन पहनकर संपर्क सेंटर से सीधे परिवादियों के कॉल रिसीव किए और उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील और सक्रिय अंदाज को देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए।