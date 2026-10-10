10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

CM Bhajan Lal Sharma: हेडफोन पहनकर खुद शिकायतें सुनने लगे सीएम भजनलाल, जानिए कॉल सेंटर में क्या-क्या हुआ?

CM Bhajan Lal Sharma : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का औचक निरीक्षण किया और खुद हेडफोन पहनकर परिवादियों से सीधे बात कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Oct 10, 2026

cm bhajanlal sharma inspects rajasthan sampark helpline 181

CM Bhajan lal Sharma inspects Rajasthan Sampark Helpline 181

जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसी विजन के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार धरातल पर प्रशासनिक कसावट लाने में जुटे हैं। आमजन की शिकायतों का पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181' कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खुद हेडफोन पहनकर संपर्क सेंटर से सीधे परिवादियों के कॉल रिसीव किए और उनकी समस्याएं सुनीं। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील और सक्रिय अंदाज को देखकर वहां मौजूद अधिकारी भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने गंगापुरसिटी के रहने वाले विकास कुमार से फोन पर सीधे संवाद किया और उनके क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की समस्या को पूरी गंभीरता के साथ सुना। उन्होंने परिवादी को तुरंत समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। सीएम के इन कड़े निर्देशों का असर यह रहा कि महज कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय प्रशासन ने हरकत में आते हुए क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को पूरी तरह दुरुस्त कर दिया।

नेक्स्ट जनरेशन 'संपर्क GPT' और वीडियो कॉल के जरिए संवाद

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन की आधुनिक तकनीकी प्रणालियों का भी जायजा लिया। उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन राजस्थान संपर्क की कार्यप्रणाली का बारीकी से अवलोकन करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित 'संपर्क GPT' के कार्यों और शिकायतों के विश्लेषण की क्षमता की जानकारी ली।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से झालावाड़ के परिवादी अनीष और सवाईमाधोपुर के परिवादी रिंकू कुमार से भी सीधे बातचीत की। संबंधित विभागों के अधिकारी भी वीडियो कॉल पर साथ जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायतों को सुनकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि जनता को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ने चाहिए।

रात्रि की शिकायतों को आपात स्थिति मानकर करें कार्रवाई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रात्रि के समय संपर्क पोर्टल पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को पूरी तरह से आपात स्थिति माना जाए। रात के वक्त मिलने वाली शिकायतों पर संबंधित विभाग के अधिकारी तुरंत आपसी समन्वय स्थापित करें और बिना किसी विलंब के उनका समाधान सुनिश्चित करें।

इसके साथ ही, उन्होंने राजस्थान संपर्क पर दर्ज होने वाली परिवेदनाओं की विभागवार प्रभावी मॉनिटरिंग करने और इसके लिए अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि तकनीक आधारित विश्लेषण का उपयोग करके यह पता लगाया जाना चाहिए कि किन क्षेत्रों या विभागों में नागरिकों को बार-बार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ताकि समस्याओं के मूल कारणों को खत्म करके उनकी पुनरावृत्ति को पूरी तरह रोका जा सके।

क्वालिटी परफॉरमेंस डैशबोर्ड और कार्मिकों का फीडबैक

हेल्पलाइन सेंटर के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने क्वालिटी परफॉरमेंस डैशबोर्ड, शिकायत पंजीकरण प्रक्रिया, फॉलो-अप तथा पूरी मॉनिटरिंग व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन पर काम करने वाले कार्मिकों से समय-समय पर फीडबैक लिया जाना चाहिए। साथ ही, उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि वे पूरी प्रेरणा और मुस्तैदी के साथ आम जनता की सेवा में जुटे रहें।

Rajasthan Panchayat Election : ‘मिशन पंचायत चुनाव’ में कांग्रेस का बड़ा दांव, 152 जिला समन्वयकों की जंबो लिस्ट जारी

ये भी पढ़ें
rajasthan congress releases list of 152 coordinators for panchayat polls

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 10:08 am

Published on:

10 Oct 2026 10:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / CM Bhajan Lal Sharma: हेडफोन पहनकर खुद शिकायतें सुनने लगे सीएम भजनलाल, जानिए कॉल सेंटर में क्या-क्या हुआ?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में टूरिस्ट सीजन के बीच बदला ट्रैफिक प्लान, आमेर और चारदीवारी जाने के लिए नए रूट जारी, दो दिन ये रास्ते बंद

Jaipur Traffic Advisory
जयपुर

जयपुर नगर निगम: पिछली बार सिर्फ 10% महिला पार्षद ही रहीं सक्रिय, अब 52 के सामने नेतृत्व साबित करने की चुनौती

Women Political Representation in Jaipur
जयपुर

Patrika Property Expo: फेस्टिव सीजन से पहले घर खरीदने का मौका, प्रोपेक्स में दो दिन और मिलेंगे प्रॉपर्टी के विकल्प

Patrika Property Expo
जयपुर

Rajasthan Panchayat Election: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ‘मिशन पंचायत चुनाव’, सांसद हनुमान बेनीवाल ने किया बड़ा ऐलान

rlp mission panchayat chunav hanuman beniwal candidates list
जयपुर

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर में बड़ी कार्रवाई, 20 से ज्यादा मकान-दुकानों पर चला बुलडोजर, 200 फीट रोड का रास्ता साफ

Jaipur Kundanpura Encroachment
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.