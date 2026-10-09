Rajasthan Panchayat Election : ‘मिशन पंचायत चुनाव’ में कांग्रेस का बड़ा दांव, 152 जिला समन्वयकों की जंबो लिस्ट जारी

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनावों की सुगबुगाहट तेज होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और धरातल पर व्यूह रचना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देते हुए एक बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश और 'ग्रीन सिग्नल' मिलने के बाद पार्टी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए समन्वयकों की एक जंबो सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के इस ताजा कदम से स्पष्ट है कि पार्टी इस बार ग्रामीण चुनावों में किसी भी तरह की सुस्ती या लापरवाही बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं है।