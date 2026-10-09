Rajasthan Politics News: पंचायत चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में नेमसिंह फौजदार की ‘री-एंट्री’, विश्वेंद्र सिंह प्रकरण के बीच क्या हैं मायने?

राजस्थान की राजनीति के भरतपुर संभाग से दिलचस्प और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जहां भरतपुर-धौलपुर-डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़कर प्रमुखता से जाट आरक्षण आंदोलन की कमान संभालने वाले किसान नेता नेमसिंह फौजदार ने आधिकारिक तौर पर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में वापसी कर ली है। पिछले कुछ दिनों से वे पूर्व राजपरिवार के सदस्य और वरिष्ठ नेता विश्वेंद्र सिंह के बयानों के बाद लगातार राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में बने हुए थे। चूंकि पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए थे, ऐसे में नेमसिंह फौजदार की इस नाटकीय कांग्रेस में एंट्री को उसी सियासी घटनाक्रम और समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है।