Rajasthan Politics: पंचायत चुनाव से पहले विश्वेन्द्र सिंह का वीडियो वायरल, जवाब में बोले ‘इनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं’

राजस्थान की सियासत में इन दिनों सुर्खियों में चल रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने बयानों और तेवरों के चलते लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बने विश्वेंद्र सिंह अब सोशल मीडिया पर उनके नाम से वायरल हो रहे कुछ फर्जी और भ्रामक वीडियो को लेकर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट साझा की है और जनता तथा अपने समर्थकों से ऐसे फर्जी वीडियो से पूरी तरह सावधान रहने की अपील की है।