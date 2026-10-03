Rajasthan Politics: ‘मैं राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र हूं…’ – आखिर क्या हैं विश्वेंद्र सिंह के बगावती तेवरों के सियासी मायने?

जयपुर/भरतपुर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता विश्वेंद्र सिंह को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) की अनुशासन समिति द्वारा थमाए गए 'कारण बताओ नोटिस' ने राजस्थान की सियासत में एक नई रार छेड़ दी है। नोटिस मिलने के महज कुछ ही घंटों के भीतर विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर जो पलटवार किया है, उसने कांग्रेस आलाकमान की रातों की नींद उड़ा दी है। सिंह ने बेहद तल्ख लहजे में लिखा: "आप (अनुशासन समिति) अपनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र हैं और मैं अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र हूं।"