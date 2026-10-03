क्रिप्टो-प्रॉपर्टी में निवेश के नाम पर जयपुर में 100 करोड़ की ठगी, सरगना सहित 2 आरोपी गुरुग्राम से गिरफ्तार

इधर, साइबर ठगों ने खुद को पुलिस, एटीएस, एनआइए और आरबीआइ अधिकारी बताकर जयपुर निवासी बुजुर्ग दम्पती को कथित तौर पर 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा। आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े होने और बैंक खातों में संदिग्ध लेन-देन का भय दिखाकर उनसे 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खातों में जमा करवा ली। मामले की जांच में ठगी की रकम जिन खातों में पहुंची, उनमें बीकानेर निवासी राजूराम उर्फ राजेश और रतना राम के खाते भी मिले। पुलिस के अनुसार राजूराम के खाते में आए 1.50 लाख रुपए निकालकर सुनील को दिए। इसके बदले उसे 15 हजार रुपए मिले। वहीं रतना राम के खाते से 24 सितंबर को 8.10 लाख रुपए निकाले गए। यह रकम भी सुनील को दी गई और रतना राम को 7,500 रुपए मिले।