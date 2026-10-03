राजस्थान में पंचायत चुनाव का ऐलान आज, 4 फेज में वोटिंग की तैयारी; आचार संहिता लगते ही तबादलों पर लगेगी रोक

जयपुर। लंबे समय से प्रतीक्षित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान आज होगा। राज्य निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगी व तबादलों पर रोक लग जाएगी। प्रक्रिया 15 नवंबर तक पूरी होने की संभावना है। पंच-सरपंच चुनाव विना पार्टी सिंबल, मतपत्र से होंगे वहीं जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव पार्टी सिंबल पर ईवीएम से होंगे। मतदान 4 चरणों में हो सकता है।