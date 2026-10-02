Rajasthan High Court : जयपुर में चारदीवारी में अवैध निर्माणों पर राजस्थान हाईकोर्ट चिंतित, 2 सप्ताह में मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक रूप से समृद्ध 'दीवारों से घिरे शहर' के हो रहे चिंताजनक क्षरण (अलार्मिंग डिग्रेडेशन) पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2019 में 'पिंक सिटी' को मिले प्रतिष्ठित 'यूनेस्को विश्व विरासत स्थल' के दर्जे को बचाने के लिए तत्काल, प्रभावी और ठोस कदम उठाने की गंभीर आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने वर्ष 2025 में विश्व विरासत समिति द्वारा दिए गए निर्णयों और अपनाए गए ड्राफ्ट निर्णयों का भी अवलोकन किया है। अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं।